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Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Общество
Сегодня, 13:26
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области полицейские и представители Общественных советов присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться». Школьникам из семей, которые находятся в поле зрения сотрудников ПДН, были вручены канцелярские принадлежности и книги.

В преддверии нового учебного года инспектора по делам несовершеннолетних посещают традиционно посещают семьи, стоящие на учете.

«В Магнитогорске состоит на учете более 140 семей. Приходя по месту жительства, мы обращаем внимание на то, готов ли ребенок к учебному году, имеются ли у него необходимые школьные принадлежности, как питается и отдыхает школьник. Бывает так, что ребенок оступился и осознал, что совершил правонарушение. Поэтому мы всегда готовы помочь своим подопечным, - рассказала инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции «Правобережный» майор полиции Оксана Неклюдова.

К акции подключились и сотрудники правового отдела Магнитогорска, которые озвучили родителям виды социальной помощи и возможности ее получения.

«Не остались в стороне от проводимой акции Общественный совет при УМВД России по городу Магнитогорску и Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова». Общественники вручили канцелярские принадлежности и книги, а также поздравили школьников с началом учебного года», - сообщила официальный представитель УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Подобные акции сейчас проходят во всех городах Челябинской области.

«Во всех отделах полиции Челябинска сейчас проводятся рейды по неблагополучным семьям, стоящим на учете на предмет готовности школьников к началу учебного года», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

«Основная цель не наказать нерадивых родителей и законных представителей, а выявить нуждающихся в материальной поддержке. Во время рейда семей полицейские делают акцент на занятость несовершеннолетнего перед школой, проверку круга общения подростка, условия проживания, взаимоотношения в семье, вредные привычки, как взрослых, так и несовершеннолетних. Часть семей смогли показать купленные вещи и канцтовары для школы, другие рассказали о своих планах на ближайшие дни», - говорит официальный представитель УМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Напомним, акция «Помоги пойти учиться», инициирована Министерством внутренних дел Российской Федерации. Она продлится до конца августа. В ходе профилактических межведомственных рейдов сотрудники полиции посещают семьи, находящиеся в непростых жизненных условиях, оказывают им консультативную и практическую помощь в подготовке детей к новому учебному году. Вместе с полицейскими в акции принимают участие члены Общественного совета при территориальных органах внутренних дел, которые дарят ребятам школьную форму, портфели и канцелярские принадлежности.

По данным организаторов акции, 1 сентября 2020 года к обучению в общеобразовательных организациях Российской Федерации приступят почти 15 миллионов учащихся, в том числе — более 93 тысяч детей, состоящих на учете в органах внутренних дел. В прошлом году девять тысяч семей не имели возможности приобрести школьные принадлежности, форму и иные предметы, необходимые к началу учебного года.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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