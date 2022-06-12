12.06.2022
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
11.06.2022
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
10.06.2022
Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
10.06.2022
Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022