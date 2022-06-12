Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России

Полицейские Челябинской области записали клип, приуроченный к празднованию Дня России. Таким образом правоохранители решили поздравить россиян с праздником, который отмечается сегодня, 12 июня. Стражи порядка исполнили легендарную патриотическую песню «Широка страна моя родная», написанную поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Исааком Дунаевским. Видеоролик опубликован на официальной странице полиции Челябинской области во Вконтакте.

В клипе полицейские поют на фоне Айских притёсов, озера Тургояк, златоустовской башни-колокольни, Храма Вознесения Господня в г. Касли, Челябинского театра оперы и балета, Государственного Исторического музея Южного Урала и других достопримечательностей региона. В ведомстве отметили, что песня прославляет огромные просторы нашей Родины и её замечательных людей.

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!», - звучит в припеве знаменитой композиции.

В записи видеоролика принимали участие вокалисты ансамбля Культурного центра ГУ МВД области и сотрудники разных подразделений южноуральских территориальных органов МВД.

Напомним, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года 12 июня стали праздновать как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». А в 1998 году по предложению Бориса Ельцина праздник был переименован в День России.