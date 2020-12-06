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Южноуральские школьники продолжают заражаться ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 302 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (28 452 случая с начала пандемии). В числе вновь заболевших – четыре школьника (днем ранее коронавирус выявили у трех учеников южноуральских школ).

Как сообщает региональный минздрав, в настоящее время число больных COVID-19 на Южном Урале составляет 9437 человек.

Выписаны из медицинских учреждений за последние сутки 159 человек (всего с начала эпидемии коронавируса выздоровели и были выписаны из больниц 18 тысяч 19 пациентов).

По данным минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки методами ИФА и ПЦР было проведено 8783 теста (с начала пандемии - 1 070 076).

Телефон горячей линии министерства здравоохранения региона - 8 (351) 240-15-16 (операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме).