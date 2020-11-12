Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске

В Челябинской области сегодня, 12 ноября, проходит антитеррористическое учение «Экран-2020», руководит которым начальник регионального УФСБ России генерал-лейтенант Сергей Сизов.

Участники КШУ отрабатывают вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепляют навыки по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта на объектах социальной инфраструктуры Копейска

КШУ «Экран», участников которого познакомили с учебной обстановкой и перед которыми обозначили учебные вводные задачи, проводится областным оперативным штабом в соответствии с планом антитеррористических учений, утвержденным председателем НАКа - директором ФСБ России.

Действия силовиков - в учениях принимают участие силы и средства регионального УФСБ России, областного погрануправления, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Копейска - оценит руководитель учения и группа посредников.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», десятого сентября текущего года южноуральские силовики провели командно-штабное учение «Рельеф-2020», в ходе которого отработали алгоритм совместных с органами власти действий при совершении теракта на приграничной территории.

КШУ «Рельеф» в граничащем с Казахстаном Троицком районе предусматривало, кроме прочего, проведение контртеррористической операции с элементами пограничной операции. Учение также организовал областной оперативный штаб. Руководил силовиками Сергей Сизов.

Кроме того, в 2020-м году были проведены КШУ «Метель-2020», посвященное отработке вопросов обеспечения безопасности при подготовке и проведении отдельных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС (десятое июня, формат совещания) и антитеррористический «Набат» (тактико-специальное учение состоялось в конце февраля, в «поле», и продлилось два дня).

Напомним, в течение года оперативный штаб региона проводит четыре КШУ.