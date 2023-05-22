Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии

В Москве в минувшую субботу, 20 мая, под эгидой поддержки СВО и бойцов, которые защищают Русский мир от украинских фашистов, прошел XII Съезд партии СРЗП. В нем приняли участие южноуральские справедливороссы.

Съезд стал отчетно-выборным: обновились руководящие органы. Депутатов Государственной Думы Валерия Гартунга и Яну Лантратову избрали в Президиум Центрального Совета партии, руководителя фракции «СРЗП» в Заксобрании Челябинской области Василия Швецова – в Совет Палаты депутатов партии, а руководитель аппарата регионального отделения партии СРЗП в Челябинской области Виктор Вычужанин вошел в Центральный Совет.

Делегаты XII Съезда СРЗП одобрили изменения в Уставе партии. Часть из них связана с изменениями в действующем законодательстве и правоприменительной практике, часть – с изменениями организационной партийной структуры.

Важным событие стало и вручение наград участникам СВО председателем партии «Справедливая Россия-За Правду» руководителем партийной фракции в Госдуме Сергеем Мироновым. Кроме того, прямо со съездав ДНР отправился очередной гуманитарный конвой.

«Я признателен моим коллегам, которые на свои средства собрали этот конвой. Он пойдет вплоть до линии боевого соприкосновения. Там все необходимое для бойцов и для жителей недавно освобожденных населенных пунктов», – сказал Сергей Миронов.