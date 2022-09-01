01.09.2022
Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака
01.09.2022
Южноуральские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты
01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
Южноуральские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты
05.07.2022
На 10 миллиардов рублей Сбербанк профинансирует новые проекты челябинского девелопера «Флай Плэннинг»
05.07.2022
В Челябинской области Сбербанк профинансирует новые проекты ГК «Трест Магнитострой»
15.06.2022
Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами
15.06.2022
Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022