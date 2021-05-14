Южноуральские участковые не дремлют

В Челябинской области продолжается профилактическая акция «Ваш участковый». Полицейские посещают жителей административных участков. Особое внимание уделено профилактике мошенничества и совершению краж.

В Магнитогорске сотрудники полиции продолжают проведение работы в рамках профилактической акции «Ваш участковый», уделяя большое внимание профилактике совершения имущественных преступлений. Проходя по территории административных участков участковые уполномоченные полиции вручают визитные карточки с указанием своего номера телефона и памятки о противодействии мошенничеству.

«Особое внимание полицейские обращают на людей пожилого возраста, подробно рассказывая об основных схемах обмана. В ходе акции вместе с участковыми в профилактических мероприятиях участвуют сотрудники отделов по вопросам миграции. Они напоминают магнитогорцам о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации при регистрации иностранных граждан по месту проживания, доводят информацию о том, что за фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Огромная работа этому уделяется и в Челябинске. Так участковыми выявлено 24 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

«Подозреваемые, мужчины и женщины различных возрастов, прописали у себя в домах и квартирах свыше 30 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Также в рамках акции «Ваш участковый», полицейские большое внимание уделяют профилактике преступлений, совершенных на бытовой почве, обращаясь с просьбой об информировании о людях, ведущих асоциальный образ жизни. Так как проведение профилактической работы с целью предупреждения правонарушений на бытовой почве является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь проявленная бдительность граждан, может предотвратить более тяжкие последствия.