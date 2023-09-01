Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию

В сентябре стартуют бесплатные курсы программирования для школьников и студентов. Во всероссийском проекте «Код будущего» могут принять участие и учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов Челябинской области.

По информации министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, в рамках национального проекта более двух тысяч восьмисот учащихся из нашего региона уже приступили к освоению основ программирования. Набор на предстоящий учебный год продлится до 30 сентября.

Ребятам предложат бесплатно заниматься на курсах от ведущих ИТ-компаний и вузов — изучать востребованные языки программирования, разрабатывать приложения, игры, нейросети, осваивать аналитические специальности, создавать графические интерфейсы, тестировать программное обеспечение.

«Для очного обучения в нашем регионе открыто порядка 200 площадок на базе школ и организаций дополнительного образования. Уточнить адреса площадок и записаться можно на портале Госуслуг. На выбор школьникам и студентам представлено более 260 образовательных IT-курсов», — поделился министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Учиться можно как очно, так и в онлайн-формате. Продолжительность обучения — 144 академических часа, как правило занятия проходят дважды в неделю. Углубленные знания и навыки программирования, полученные на курсах, пригодятся школьникам для успешной сдачи экзаменов и помогут определиться с выбором будущей профессии. По окончании курсов выдаются сертификаты.

Чтобы поступить на бесплатные курсы программирования, необходимо подать заявку до 30 сентября на портале Госуслуг и пройти вступительные испытания.