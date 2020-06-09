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Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками

Общество
Сегодня, 15:17
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Сотрудники полиции будут проводить его в течение всего лета.

Согласно официальным данным, в прошлом году в регионе было зарегистрировано снижение преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 12,5 процентов - 1797 против 2054 в 2018 году. Но цифры пока тревожные.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» будет проходить в четыре этапа во всех городах Челябинской области.

Первый этап - «Подросток-Здоровье» - стартует 10 июня и продлится до 19 числа.

«Он будет направлен на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции и наркотических средств», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Второй этап - «Подросток-Шанс» будет проходить с 28 июня по 5 июля. Он будет направлен на пресечение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и административных правонарушений.

«Сотрудники полиции призывают жителей оказать содействие в предоставлении информации о фактах совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, о неблагополучных семьях, о фактах жестокого обращения с детьми, а также вовлечения подростков в совершение противоправных деяний», - сообщили в пресс-службе полиции Озерска.

Цель третьего этапа «Подросток-лидер» - он стартует 20 июля.

«Цель данного этапа – это профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними административных правонарушений и преступлений в составе групп, выявление лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний», - рассказала начальник ОДН Коркино Галина Потапова.

Четвертый этап «Подросток-Семья» будет проходить с 10 по 18 августа. Он направлен на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, подростковых групп антиобщественной направленности, а также на профилактику среди несовершеннолетних алкоголизма, табакокурения и семейного неблагополучия.

«В рамках мероприятия особенное внимание полицейских будет обращено на выявление фактов семейного неблагополучия», - добавили в полиции Сосновского района.

Если Вы обладаете сведениями о том, что дети находятся в социально опасном положении, угрожающем их жизни и здоровью, то следует сразу обращать в полицию. Обращения и заявления принимаются в круглосуточном режиме.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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