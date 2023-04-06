Южноуральский оперативник сделал предложение руки и сердца возлюбленной при личном составе

Предложение руки и сердца сделал оперативник уголовного розыска младший лейтенант полиции Адель Юмагуен из Кунашакского района (Челябинская область) своей возлюбленной из следственного подразделения младшему лейтенанту юстиции следователю Арине Талиповой в присутствии личного состава.

Торжественное мероприятие в День образования органов предварительного следствия в Кунашакском отделе полиции обернулось для следователя Арины Талиповой неожиданным сюрпризом. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Девушка сказала заветное «да» под бурные овации полицейских. Коллеги все вместе поздравили счастливую пару.