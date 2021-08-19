За годы участия в субботнике на Аргази активисты ОНФ достали со дна больше тысячи сетей

В Челябинской области состоялся традиционный подводный субботник на Аргазинском водохранилище. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и спортсмены-подводники очистили береговую линию и дно памятника природы от мусора и рыболовных сетей. Общественники подсчитали, что за семь лет силами участников было поднято со дна озера более тысячи незаконных орудий лова.

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Субботник традиционно проводится в рамках открытого кубка Урала по подводной охоте два раза в год. В нем участвуют спортсмены-подводники со всей страны. Помимо обычного улова со дна озера часто вылавливают и тот, что приносит большой ущерб уникальному памятнику природы – мусор и брошенные сети.

«Дешевые китайские сети «убивают» водоем: они провоцируют процесс гниения, когда в них попадает рыба, начинается процесс развития вредоносных водорослей, все это отравляет воду. Полимер, из которого состоят снасти, является серьезным загрязнителем. За пару лет больше тысячи сетей нанесли бы колоссальный ущерб водным биоресурсам», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

В этот раз в мероприятии приняли участи и туристы из Германии. По итогам борьбы за первенство награда досталась спортсмену из Челябинской области.

Активисты Народного фронта отметили, что большой вклад в трудозатратный процесс очистки водохранилища вносят предприниматели – из года в год к соревнованиям и субботнику подключаются социально ориентированные компании, обеспокоенные заботой об экологии.