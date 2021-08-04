Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода

Жители Челябинской области делятся в социальных сетях видео с озера Аргази, на которых виден массовый замор рыбы и ярко-зеленый цвет воды. По обращению граждан специалисты Министерства экологии Челябинской области провели проверку.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» замминистра экологии региона Виталий Безруков, замор рыбы связан с недостатком кислорода и цветением водорослей.

«Это связано с жарой и нехваткой кислорода. Из-за большой прогреваемости верхних слоев водоема рыба просто варится в воде. С этим связано и цветение водорослей, которые окрашивают воду в зеленый цвет», - сообщил Виталий Безруков.

Напомним, ранее массовый замор рыбы произошел в реке Ай, где рыбаки-любители забили тревогу. Общественники организации «Гражданский патруль» обратились в Рыбнадзор с просьбой провести проверку. В ведомстве установили, что причиной гибели рыб стали также нехватка кислорода и цветение водорослей.