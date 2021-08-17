Жара убивает рыбу в Челябинской области

В Челябинской области на ряде водоемов продолжает массово погибать рыба. Специалисты связывают это неприятное явление с жарой.

«Учитывая, что такая ситуация возникает в целом по региону и за его пределами на разных водоемах, то, скорее всего, это связано с кислородным голоданием у рыб, вызванным сильной жарой и резким скачком температуры воды в результате его резкого обмеления. Другими словами, из-за недостатка осадков в водоём не поступает свежая вода, она прогревается, испаряется, теряет уровень и застаивается», - отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он пояснил, что сами рыбы являются пойкилотермными существами, которые принимают температуру окружающей среды.

«Перепады в несколько градусов - и потребность в кислороде увеличивается в разы. А кислорода в водоеме практически нет. В результате некоторые виды рыб погибают от повышения температуры, другие - от ее перепада и недостатка кислорода, поскольку в нижних водных массах вода хоть и прохладная, но практически не имеет кислорода, а в верхнем слое - сильно горячая. Это все естественные факторы гибели рыбы», - подчеркнул Виталий Безруков, комментируя информацию от общественников о массовой гибели рыбы в озере Аргази Аргаяшского района.

Так, сегодня, 17-го августа, активисты «Гражданского патруля» разослали в СМИ информацию о заморе рыбы в Аргазях со ссылкой на рыбаков и отдыхающих.

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Общественники скептически отнеслись к ранее полученной информации от Рыбнадзора (на запрос по факту гибели рыбы в другом водоеме Южного Урала) о причинах замора рыбы: в ведомстве это явление объяснили цветением сине-зеленых водорослей и жарой.

В «Гражданском патруле» не исключили отравление рыбы в Аргазях химикатами и сообщили о своем обращении в управление Росприроднадзора Челябинской области с просьбой провести проверку по факту массового замора рыбы и выявить ее причину.

Общественники сделали упор на то, что, если рыба была отравлена, отдыхающим и рыбакам может быть опасно находиться на озере.

Тем временем, Виталий Безруков отметил, на Аргазях гибель рыбы фиксируется уже довольно длительное время - в течение месяца.