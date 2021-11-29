За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 210 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующей семидневки (208) и стало очередным антирекордом.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 378 человек, в том числе пять тысяч 108 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции (в том числе у пятерых школьников), что на 0,15% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 655 заболевших, четверо школьников, и прирост 0,3%). Всего с начала пандемии подтверждено 127 тысяч 936 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 1474 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 1458). Всего в регионе 107 тысяч 250 жителей сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 14 тысяч 266 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 114 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.