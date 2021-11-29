29.11.2021
В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
29.11.2021
Денежные доходы южноуральцев растут
29.11.2021
На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов
29.11.2021
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
26.11.2021
В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики
26.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников
26.11.2021
В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021