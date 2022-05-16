16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
16.05.2022
Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
16.05.2022
Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом
16.05.2022
Челябинцев оставят без горячей воды
16.05.2022
Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
14.05.2022
За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022