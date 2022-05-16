За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 28 жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (со второго по восьмое мая умерло 34 пациента с ковидом), но больше показателя трехнедельной давности (с 24 апреля по первое мая скончался 21 человек).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 921 южноуралец, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 643 жителя умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки подтверждено 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 1,6% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 132 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 123 человека, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 107).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 63 жителя. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 259 пациентов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

По состоянию на 16 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 841 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 838 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.