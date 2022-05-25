За новым детским пособием обратилось 100 тысяч южноуральских семей

В Челябинской области за новым пособием на детей от восьми до 17 лет обратились уже более 100 тысяч семей. Об этом соощает пресс-служба мэрии Челябинска. Большая часть заявителей уже получили первые выплаты. В зависимости от доходов родителей суммы выплат составляют 12 444 рублей, 9 333 рублей либо 6 222 рубля.

Заявку на получение нового пособия подала и многодетная семья Фукс из Челябинска. По словам мамы Натальи Фукс, выплаты станут хорошей поддержкой и позволят быстрее воплотить их мечту – построить дом.

«У пары четверо ребятишек: сын Данила - 17 лет, Настя - 9 лет и двойняшки – Гордей и Роман. Челябинцы планируют построить большой дом для всего своего дружного семейства. И сумма нового ежемесячного пособия будет для них как нельзя кстати», - отмечается в сообщении мэрии.

Напомним, что пособие на детей от восьми до 17 лет выплачивается малообеспеченным семьям. Обязательным условием получения выплаты является наличие дохода от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности или уважительные причины его отсутствия. При этом среднедушевой доход всех членов семьи не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Челябинской области этот показатель составляет 11 887 рублей.

Кроме того, семья должна соответствовать критериям имущественной нуждаемости. Например, у семьи не должно быть больше одного садового участка или катера.

Подать заявку на получение пособия можно на портале «Госуслуги».