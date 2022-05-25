25.05.2022
Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох
25.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая
25.05.2022
В Москве объявлена «ковидная амнистия»
25.05.2022
Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги
25.05.2022
Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора
25.05.2022
В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом
За новым детским пособием обратилось 100 тысяч южноуральских семей
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022