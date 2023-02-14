За приставов Челябинской области ответит Полина

Спросите Полину! В Челябинской области информацией по исполнительным производствам поделится голосовой бот Полина.

Номер виртуального голосового помощника – 8 800 303 0000. Набравший это сочетание цифр попадет в центр телефонного обслуживания ФССП России с автоматической обработкой вызова. Искусственный интеллект распознает речь абонента и синтезирует речевой ответ, определив тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

«Бот Полина запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации. Идентифицировав обратившегося, бот сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств», - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Озвучив дополнительные персональные данные - ИНН и СНИЛС, человек может рассчитывать на дополнительные сведения по возбужденным исполнительным производствам. Например, о наложении ареста на имущество и банковские счета, об ограничениях на регистрационные действия с имуществом и выезд за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Полина может рассказать о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством. В дальнейшем проектом предусмотрено добавление каналов обмена текстовой информацией.

Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения из Telegram, Viber, VK Messenger и с официального сайта ФССП России.