14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
За приставов Челябинской области ответит Полина
08.02.2023
Выявлены фейковые рассылки от имени судебных приставов в Челябинской области
25.01.2023
В Челябинске приостановлена деятельность еще одного кафе
18.01.2023
Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
19.12.2022
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023