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За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Челябинска, Коркино, Копейска и Миасса

Общество
Сегодня, 13:57
Автор: 
Олеся Денисова

 

 

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщина и мужчина из Челябинска, Коркино, Копейска и Миасса. С начала пандемии умерло 203 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске скончался 78-летний мужчина. Причина - хроническая обструктивная болезнь легких (ковид сопутствующий). Всего в городе умерло 77 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 40 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Миассе зарегистрирована смерть 69-летней женщины. Причина - диффузный кардиосклероз (ковид сопутствующий). Всего в городе подтверждено 13 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 8 человек – непосредственно от ковидной пневмонии.

В Коркино умерла 60-летняя женщина. Причина - цирроз печени, печеночно-клеточная недостаточность (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с ковидом.

В Копейске скончалась 83-летняя женщина. Причина - атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий). Всего в городе подтверждено два случая смерти пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Магнитогорске умерло 44 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 13, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Коркинском районе – четверо, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Кушнашакском районах– по трое, в Копейске, Ашинском, Еткульском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В 18 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Кыштыме, Пласте, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 203 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 87 человек умерли от ковидной пневмонии, 116 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 17 июля в России скончалось 12 тысяч 123 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 572 случая смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 203 пациента, в Свердловской области – 188, в Ханты-Мансийском автономном округе - 97, в Ямало-Ненецком автономном округе – 59, в Тюменской области – 22, в Курганской - 3.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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