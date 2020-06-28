За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске и Магнитогорске

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины в Магнитогорске и мужчина в Челябинске. С начала пандемии умер 141 пациент с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки зарегистрировано смерть 43-летней и 76-летней жительниц Магнитогорска. У первой причиной смерти стал хронический пиелонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность, у второй - хронический лимфолейкоз, а ковид, в том и другом случае, стал сопутствующим заболеванием. В Челябинске умер 83-летний мужчина. Причина смерти - сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий).

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умерло 31 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Челябинске умерло 54 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

С момента в Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (семеро – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 141 южноуральца, в том числе 84 человека умерли от ковидной пневмонии, 57 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 28 июня в России скончалось 8 тысяч 969 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 326 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –141 (в том числе 84– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 90, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Ямало-Ненецком автономном округе – 34, в Тюменской области – 16, в Курганской - 1.