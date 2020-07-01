За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске и Магнитогорске

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались двое мужчин и одна женщина. С начала пандемии умерло 150 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировали смерть 83-летней женщины и 98-летнего мужчины. У женщины причиной смерти стал постинфарктный кардиосклероз миокарда, у мужчины - хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность. У обоих ковид стал сопутствующим заболеванием. Всего с момента пандемии в областном центре умерло 58 человек в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске накануне зарегистрирована смерть 83-летнего мужчины. Причина - хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). Всего с начала пандемии в городе умерло 35 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 150 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 62 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро первого июля в России скончалось 9 тысяч 320 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 355 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –150 (в том числе 85– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 95, в Ханты-Мансийском автономном округе - 55, в Ямало-Ненецком автономном округе – 37, в Тюменской области – 17, в Курганской - 1.