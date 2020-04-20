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За сутки в Челябинской области подтверждено еще 14 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:18
Автор: 
Олеся Денисова

 В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова на аппаратном совещании в администрации Челябинска. В министерстве здравоохранения области пока эту информацию не готовы подтвердить, но и опровергать также не стали.

Всего по состоянию на 20 апреля в регионе подтверждено 97 случаев коронавируса.

Наибольшее число заболевших остается в Челябинске – 38 человек (плюс один за истекшие сутки). Продолжают лечение в областном центре 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению.

По словам Горловой, в Челябинске (с учетом областных учреждений) развернуто 640 коек. НА сегодня занято менее 30% - 114 коек. Госпитализируются больные с пневномиями, подозрением на ковид и контактные по коронавирусу. Готовятся две клинические базы, которые войдут во второй этап. Это второй корпус горбольницы №9 и горбольница №2», - уточнила Горлова. Их планируют открыть к 28 апреля. Маршрутизация согласована с региональным управлением Роспотребнадзора.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Наталья Горлова
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