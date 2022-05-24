24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
24.05.2022
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
24.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
24.05.2022
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
23.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
22.05.2022
За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо
21.05.2022
В Челябинской области 121 новый случай ковида
20.05.2022
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022