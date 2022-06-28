За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо

В Челябинской области за прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией почти в два раза превысило число вылечившихся от этой болезни.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 89 жителей региона. Из общего числа заболевших пятеро школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 45 пациентов, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было 86). За сутки умерло четверо пациентов с ковидом.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 334 тысячи 464 человек, вылечились 323 тысячи 840 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 43 южноуральцев. Из них семь тысяч 765 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 28 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 537 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 497 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.