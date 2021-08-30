За выходные 1232 южноуральца привились в ТРК, парках, на рынках, площадях и в храме

За прошедшие выходные более 1,2 тысячи жителей Челябинской области смогли привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в выездных пунктах.

Напомним, 28 и 29 августа выездные пункты вакцинации работали в 15 городах: Златоуст, Касли, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк, Чебаркуль, Чесма и Челябинск.

Жители вакцинировались в торгово-развлекательных комплексах, парках, на рынке, на площади, в медпункте на железнодорожном вокзале и в храме. Всего прививку от коронавирусной инфекции за выходные поставили 1232 человека (неделей ранее в выходные вакцинировалось чуть больше - 1438 южноуралев).

«На сегодняшний день в Челябинскую область поступило 950 тысяч 928 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Привито первым компонентом 815 тысяч 348 человек. Вместе с ЗАТО показатель вакцинации составляет 50,4% от плана (без учета жителей ЗАТО – 47,1%)», - рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в регионе будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).