26.07.2021
Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях
26.07.2021
В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде
26.07.2021
Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших
26.07.2021
«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком
26.07.2021
Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому
26.07.2021
СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль
За выходные почти две тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах
24.07.2021
В Челябинской области новый антирекорд по суточному приросту ковидных больных
23.07.2021
Минздрав сообщил о поступлении в Челябинской области новой партии «Спутника»
23.07.2021
В Челябинской области назвали точное число умерших пациентов с коронавирусом
23.07.2021
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает набирать обороты
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021