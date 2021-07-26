За выходные почти две тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

Около двух тысяч жителей Челябинской области поставили прививку против коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации в прошедшие выходные, пятого и шестого июня.

«За выходные дни в мобильных пунктах вакцинации привилось 1898 южноуральцев», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Напомним, в выходные южноуральцы могли бесплатно привиться в торгово-развлекательных комплексах, на рынках, в парках.

По данным минздрава региона, к настоящему моменту в регион поступило около 700 тысяч комплектов вакцины против коронавирусной инфекции трёх торговых наименований «Гам-КОВИД-Вак», «Эпи-ВАК-Корона» и «КовиВак». Большая часть поступившего объема - вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Кроме того, регион получил 15 тысяч 930 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона» и две тысячи 340 доз – «КовиКак».

Полностью привились – поставили первый и второй компоненты вакцины - 433 тысячи 540 жителей Челябинской области.

«Сейчас во всем мире работа направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией, вакцинация необходима. Та вакцина, которая зарегистрирована в России, ставится уже в десятке стран. Ей доверяют, она безопасна и эффективна», - подчеркнул министр здравоохранения области Юрий Семенов.