Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные

В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжает оставаться неблагополучной с тенденцией к снижению, отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе уменьшилась на 33% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой. «Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ произошло в связи с уменьшением обращаемости в медицинские организации в выходные и праздничные дни», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась на 38,7%, среди детей 3-6 лет уменьшилось на 33,4%, детей до трех лет – на 26,1% и среди взрослых – на 30,6%.

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 12,5% (неделей ранее – выше на 28,3%). Среди взрослого населения уровень заболеваемости выше эпидпорога на 31,3%, среди детей – ниже порогового значения по всем возрастным группам.