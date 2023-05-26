Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак

Стоит ли увлекаться солярием, чтобы сделать свое тело «поджаристым»? Этот вопрос корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» задал кандидату медицинских наук, врачу ультразвуковой диагностики, руководителю Учебного центра доктора Блинова Ирине Кузнецовой.

«Странное сочетание слов, скажете вы. Но, к сожалению, почти на каждом приеме сталкиваюсь с «шоколадными» девушками, которым приходится говорить, что у них образование на молочной железе. При этом визуально видно, что, загорая, они даже никак не прикрывают такую нежную структуру, как молочная железа», - говорит Ирина Кузнецова.

Регулярное посещение солярия – это доказанный фактор развития не только рака кожи (в частности, кожи молочной железы и соска), но и рака молочной железы. Ведь избыточная инсоляция приводит к нарушению гормонального баланса, что способствует изменению тканей в молочной железе. Есть данные исследований в Европе о том, что у женщин, регулярно посещающих солярий, риск развития рака молочных желез после 40 лет в два раза выше.

«Никакой пользы от солярия нет. Посещение солярия несет в себе огромные риски для здоровья и наносит больше вреда, чем приносит какую-то мифическую пользу. Солярий – это очевидное зло. И это не только моё мнение. Проведено множество исследований и наблюдений, подтверждающих этот факт», - говорит медик.