Замминистра образования получила последнее «китайское предупреждение» от Текслера

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова получила последнее «китайское предупреждение» от Текслера. Поводом стало аварийное состояние школы в поселке Боровое Чебаркульского района.

Нагоняй и предупреждение Елена Коузова получали на областном совещании в правительстве региона.

«Это серьезная проблема. Есть программа, куда можно заявиться. У нас соседний Курган в разы больше денег получает по программе, чем мы. Просто там люди ответственно относятся, начиная с муниципалитета и заканчивая министерством. А зачем? Еще спросят потом. А то, что дети идут в школу, а там все капает, все течет. Там находиться невозможно в этой школе. Последнее китайское предупреждение, Елена Александровна (Коузова), и министерству, и всем муниципалитетам. Коллеги, будете так работать, будете скрывать проблемы, не входить в федеральные программы, потому что «я не знаю почему». Вам, Владимир Леонидович (Пупырев), хочу сказать, кто у вас ответственный за эту работу, этот человек не на месте. Я уж не знаю кто там у вас, но очевидно, что человек не на месте, если такие работы, если вы такое допускаете», - сказал Алексей Текслер.