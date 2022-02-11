Замначальника ГЖИ Челябинской области уходит в отставку

Заместитель начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Екатерина Трунова освобождена от занимаемой должности. Она проработала на этом посту чуть менее трех лет.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет портале правовой информации.

Екатерина Трунова работает в ГЖИ с 2015 года, на должность замначальника она была назначена в мае 2019 года. Служебный контракт с Екатериной Владимировной будет расторгнут с 18 февраля 2022 года. Согласно постановления, она покидает пост по собственному желанию.

Напомним, в октябре 2021 года начальником Государственной жилищной инспекции Челябинской области была назначена Рашида Ковалева, которая до этого возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В январе 2021 года первым заместителем начальника ГЖИ области стала Марина Криволапова, которая ранее также работала в МТРЭ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Екатерина Трунова родилась 18 марта 1976 года в городе Алапаевск Свердловской области. В 2004 году окончила Московский Государственный открытый университет, экономический факультет, в 2011 году - Международный институт экономики и права, Юридический факультет, в 2015 году – магистратуру Южно-Уральского Государственного университета.

Трудовую деятельность начала в 1993 году. На работу в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» пришла в 2015 году. Начала с должности государственного инспектора отдела правового обеспечения, затем консультант отдела правового обеспечения, начальник отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги. В мае 2019 года назначена на должность заместителя начальника ГУ «ГЖИ Челябинской области».