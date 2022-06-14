Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области

Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Юлия Турарова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Турарову Юлию Николаевну заместителем начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области”», - говорится в документе. Постановление вступает в силу с момента его подписания, девятого ибня 2022 года.

Ранее работавшая замначальника ГЖИ области Екатерина Трунова освобождена от занимаемой должности. Она занимала этот пост чуть менее трех лет.

Напомним, в октябре 2021 года начальником Государственной жилищной инспекции Челябинской области была назначена Рашида Ковалева, которая до этого возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

С 25 января 2022 года первым заместителем начальника ГЖИ области стала Марина Криволапова, которая ранее также работала в МТРЭ (родилась 12 апреля 1977 года).

У начальника ГЖИ есть еще один заместитель - Андрей Солопов (1969 года рождения, работал в ГУВД и УФМС, а с 2017 года трудится в ГЖИ, в том числе в должности замруководителя – с первого февраля 2019 года).