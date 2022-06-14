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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.06.2022

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
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14.06.2022

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Государственная жилищная инспекция Челябинской области
Юлия Турарова
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Общество
14.06.2022 11:19

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области

Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Юлия Турарова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Турарову Юлию Николаевну заместителем начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области”», - говорится в документе. Постановление вступает в силу с момента его подписания, девятого ибня 2022 года.

Ранее работавшая замначальника ГЖИ области Екатерина Трунова освобождена от занимаемой должности. Она занимала этот пост чуть менее трех лет.

Напомним, в октябре 2021 года начальником Государственной жилищной инспекции Челябинской области была назначена Рашида Ковалева, которая до этого возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

С 25 января 2022 года первым заместителем начальника ГЖИ области стала Марина Криволапова, которая ранее также работала в МТРЭ (родилась 12 апреля 1977 года).

У начальника ГЖИ есть еще один заместитель - Андрей Солопов (1969 года рождения, работал в ГУВД и УФМС, а с 2017 года трудится в ГЖИ, в том числе в должности замруководителя – с первого февраля 2019 года).

Автор: Любовь Юрина
Государственная жилищная инспекция Челябинской области
Юлия Турарова
Рашида Ковалева
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10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

09.06.2022 20:35

Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

09.06.2022 20:26

Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

09.06.2022 19:37

Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

09.06.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня