25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
29.07.2022
УФАС, ГЖИ, Минэкологии и регоператоры ТКО за одним столом: в Челябинске обсудили проблематику вывоза древесных отходов
01.07.2022
Старую городскую свалку Магнитогорска закрыли, потоки мусора направили на новые объекты
02.12.2021
В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022