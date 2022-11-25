С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома

С первого марта 2023 года собственники жилья смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома.

Соответствующее постановление правительства РФ от 16 ноября 2022 года №2076 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам жилых домов, а такжеи пользователям помещений в многоквартирных домах. В частности, корректируется порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как пояснили в ГЖИ Челябинской области, официально подтвержденное отсутствие жителя в своей квартире более пяти календарных дней является основанием для перерасчета по статье «обращение с твердыми коммунальными отходами».

Для перерасчета платы необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию и предоставить заявление и документы, подтверждающие продолжительность периода своего временного отсутствия дома.

Заявление предоставляется до начала отъезда или не позднее 30 дней после возвращения домой.

При этом перерасчет размера платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО проводится за указанный в заявлении период временного отсутствия собственника, но не более чем за шесть месяцев.

При более длительном отсутствии потребителю необходимо каждые полгода предоставлять заявление и подтверждающие документы о непроживании дома.