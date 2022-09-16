Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец

Сегодня, 16 сентября, в главном управлении МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу своего нового заместителя Виталия Шеленкова. Ранее он занимал должность замначальника регионального управления Росгвардии.

«Высокая ответственность и организаторские способности позволят правильно выстроить работу кадрового подразделения. Кроме того, имеющийся опыт и наработки необходимо сохранить и преумножить, а укрепление кадрового ядра профессионалов, верных своему долгу, продолжить с воспитания и подготовки сотрудников с привлечением ветеранского движения. Необходимо создать комфортные условия службы и обеспечить благоприятный психологический климат в коллективах органов внутренних дел Южного Урала», - отметил Михаил Скоков.

Для справки:

Виталий Шеленков службу в органах внутренних дел начал с должности милиционера-бойца отряда милиции особого назначения УВД Челябинской области в 1994 году. С 1997 по 2011 годы возглавлял командование различными формированиями ОМОНа Челябинской области. За его плечами многолетний опыт руководства подразделениями специального назначения ГУ МВД и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации региона. С 2018 года был назначен заместителем начальника Управления Росгвардии Челябинской области.