Зарплата бюджетников Челябинской области проиндексирована на 5,2%

С первого октября 2021 года проиндексирована оплата труда (должностные оклады, ставки заработной платы) работников региональных бюджетных учреждений Челябинской области. На эти цели выделены необходимые средства из областного бюджета.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении оплаты труда бюджетников. Документ размещен на официально интернет-портале правовой информации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, с первого октября на 5,2% выросла оплата труда более 85 тысяч работников областных государственных учреждений.

Кроме того, главам муниципальных образований Челябинской области рекомендовано принять аналогичные решения в отношении оплаты труда работников муниципальных учреждений, где работают более 126 тысяч человек.

Оклады бюджетников, повышение заплаты которым производится в соответствии с требованиями Указов Президента РФ - педагогические работники образовательных учреждений, медицинские и социальные работники, работники учреждений культуры и т.д. - также будут проиндексированы на 5,2 %. «При этом повышение средней заработной платы работников будет произведено до уровня целевого показателя в зависимости от категории, как это делается ежегодно», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, с первого сентября 2019 года оклады работников бюджетной сферы в Челябинской области проинлексированы на 4,3%.

С первого октября 2020 года проведена индексация на 3 % окладной части заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений области.

В конце 2020 года Алексей Текслер подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами, промышленниками и предпринимателями, направленное на поддержку южноуральцев, на 2021-2023 годы. Документ предусматривает создание благоприятных условий труда, повышение уровня жизни работников и членов их семей, доступность основных социальных услуг. В соглашении прописаны договоренности, инициированные губернатором: индексация заработной платы работников выше роста потребительских цен на товары и услуги в регионе.