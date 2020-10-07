Ирина Гехт рассказала, как в регионе реализуется поручение губернатора по повышению зарплаты

Сегодня, седьмого октября, в Челябинске в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с подключением студий в муниципальных образованиях. Оно проходило в рамках Всемирной акции профсоюзов «За достойный труд!». Участие в ней приняли представители всех сторон социального партнерства: профсоюзы, власть и работодатели.

Центральным докладом стало выступление первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Она рассказала о ходе выполнения поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера по увеличению к 2024 году заработной платы работающего населения в 1,5 раза. Такая задача была поставлена главой региона перед работодателями в 2019 году.

Как сообщила Ирина Гехт, только для бюджетной сферы до 2024 года в рамках действующего законодательства на эти цели необходимо выделить 55 миллиардов рублей. А для повышения заработной платы работающего населения в 1,5 раза необходима ежегодная индексация заработной платы на 8,4-8,5 % по всем категориям работников.

«Для выполнения поставленной задачи стороны социального партнерства на первом этапе заключили дополнительное соглашение к региональному трехстороннему соглашению, в котором закрепляется приоритет роста доходов работающих граждан. В нем отражены совместные меры по обеспечению опережающего роста реальной заработной платы работников относительно размера индекса потребительских цен на товары и услуги с учетом экономического состояния организаций и объемов инвестирования», - отметила Ирина Гехт.

Также она добавила, что в соглашении прописано усиление взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению ежегодной индексации заработной платы работников муниципальных учреждений на величину выше индекса потребительских цен.

Отметим, что средняя заработная плата работников бюджетной сферы Челябинской области в первом полугодии 2020 года составила 36 673 рубля. А в целом по разным отраслям экономики - 38 615 рублей.

«В настоящее время минтрудом России подготовлен, а правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий определение значения МРОТ на уровне 42 % медианной заработной платы за предыдущий год. С учетом данного определения МРОТ с 1 января 2021 года планируется установить в размере 12 792 рубля, с учетом уральского коэффициента – 14710,8 рублей (рост на 5,5 %). Соотношение МРОТ и медианной заработной платы в этом случае будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет», - добавила Ирина Гехт.

Напомним, статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что заработная плата работников подлежит индексации в связи с ростом цен на товары и услуги. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года президентом Российской Федерации указано на необходимость ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня инфляции.

С 1 октября 2020 года проводится индексация на 3 % окладной части заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений.

В настоящее время стороны социального партнерства ведут переговорную компанию по заключению регионального трехстороннего соглашения между Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством Челябинской области на 2021-2023 годы. И, конечно же, одним из самых «горячих» вопросов, обсуждаемых в переговорном процессе, является вопрос по ежегодной индексации заработной платы работников выше индекса потребительских цен на товары и услуги.

«Ежегодная индексация заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги проводится в соответствии с трудовым Кодексом Российской Федерации и является обязанностью работодателя. Предлагаю закрепить приоритет опережающего роста реальной заработной платы работников выше уровня инфляции, согласованный нами в начале 2020 года в дополнительном соглашении к региональному трехстороннему соглашению, и на следующие 3 года. Это необходимо сделать еще и потому, что, начиная с 2019 года, наметился разрыв по темпам роста заработных плат работников в бюджетной и внебюджетной сфере», - сказала Ирина Гехт.

Так, средняя заработная плата работников бюджетной сферы в 2019 году составила 35 066 рублей, а наемных работников - 31 168 рублей.

«В связи с этим, прошу работодателей рассмотреть возможность и согласиться с предложением сторон социального партнерства по проведению индексации заработной платы работникам на величину выше индекса потребительских цен. В сегодняшней ситуации никто не призывает к максимальным размерам индексации. Как ранее мы оговаривали, необходимо учитывать экономическое положение работодателя. В период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе значительно вырос уровень безработицы, но нам удалось избежать массовых увольнений, сохранить трудовые коллективы в основных отраслях и в целом экономика Челябинской области устояла. Однако при этом можно отметить неконкурентоспособность заработной платы по вакансиям, заявленным работодателями на рынке труда», - отметила Ирина Гехт.

По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области на первое октября средняя заявленная работодателями заработная плата составляет 24 224,4 рубля.

«Работодатели начали проигрывать по уровню заработной платы в сравнении с размером пособия по безработице. Конечно, это больше всего касается малого и среднего предпринимательства, но я призываю всех работодателей задуматься о возможном дефиците кадров в ближайшей перспективе. В сегодняшних реалиях работодателям придется реагировать на этот вызов», - сказала Ирина Гехт.

В проект регионального трехстороннего соглашения включен новый раздел о проведении социального мониторинга по оперативному выявлению социально-трудовых конфликтов в трудовых коллективах, что позволит не только отследить социальную напряженность в рабочих коллективах и муниципальных образованиях, но и предпринимать меры на опережение социальных конфликтов. В новом соглашении правительство Челябинской области берет на себя обязательство по разработке и реализации подпрограммы «Развитие социального партнерства в Челябинской области» государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области», а также предусматривает необходимый объем средств областного бюджета на реализацию данной подпрограммы.

«Индексация заработной платы – закон. Хотим мы этого или нет, нравится ли нам, но это требование закона, обязательное для исполнения. Наша позиция – соблюдение закона и положений, закрепленных в коллективных договорах и соглашениях. Предлагаю работодателям и профсоюзным организациям регулярно определять размер индексации заработной платы и планировать в бюджетах предприятий повышение зарплат. Почему бюджет обеспечивает индексации и рост зарплат, в том числе тарифных ставок и окладов, а внебюджетный сектор, формирующий экономику области, отстает от этого. Ведь недостаточный уровень заработных плат, а у нас он ниже среднероссийских показателей, в том числе способствует оттоку квалифицированных кадров в другие регионы. Предлагаю включить в проект решения трехсторонней комиссии предложения к работодателям предусмотреть в бюджетах 2021 года индексации заработной платы. Уверен, от этого выиграем мы все», - высказал своем мнение председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Одним из факторов, обеспечивающих рост доходов населения Олег Екимов назвал установление тарифных ставок и окладов не ниже МРОТ.

«Оклад – это минимальная гарантия работника, защищающая его от различных непредвиденных ситуаций. И здесь бюджет снова опережает промышленный сектор. В ряде бюджетных отраслей оклады приближаются и даже превышают МРОТ. Хотя и к размеру МРОТ, устанавливаемому на федеральном уровне, у профсоюзов тоже есть претензии. 12 130 – крайне мизерная сумма для обеспечения жизнедеятельности работника, тем более занятого физическим трудом», - отметил Екимов.

Председатель федерации профсоюзов Челябинской области также отметил, что острую фазу кризиса Челябинская область прошла без серьезных системных конфликтов. Это говорит о высоком уровне социального партнерства.

«Уверен, что и в вопросах повышения доходов, роста заработных плат мы тоже найдем решения в интересах всех сторон, понимая, что только рост покупательной способности заработных плат приведет к росту экономики, сферы услуг, розничных рынков и доходной части бюджета области на 30% формируемого за счет НДФЛ. Считаем необходимым закрепить увеличение минимальных тарифных ставок, минимальных окладов, базовых окладов, базовых ставок заработной платы без учета компенсационных выплат до минимального размера оплаты труда», - добавил Олег Екимов.

Новое региональное трехстороннее соглашение на 2021-2023 годы планируется подписать 24 октября – в День профсоюзов в Челябинской области.