Затянувшееся строительство детсада в Копейске завершит новый подрядчик

Строительство детского сада в Копейске, сроками возведения которого был крайне недоволен губернатор Челябинской области Алексей Текслер, будет завершать новый подрядчик.

Напомним, контракт на строительство детского сада по ул. Кирова, 33А был заключен 16 апреля 2021 года. Его планировалось построить к 31 декабря 2021 года. Но уже в августе прошлого года, когда губернатор в первый раз посетил объект, было понятно, что в сроки строители не уложатся – на тот момент лишь закладывался фундамент. Алексей Текслер возмутился нерасторопностью строителей, но подрядчик пообещал исправиться.

Однако, свое обещание он не выполнил. В чём убедился Алексей Текслер, посетивший стройплощадку в мае 2022 года. Глава региона дал две недели на исправление ситуации и пообещал расторгнуть контракт, если подрядчик не справится: «Я вас предупреждаю: не будете работать, мы разорвем с вами контракт. Учитывая, что все это длится с прошлого года, других разговоров не будет».

Подрядчик слово не сдержал, а губернатор не стал тянуть с воплощением в жизнь своих слов. Контракт с прежним подрядчиком расторгнут, и сегодня новая подрядная организация - «Камелот» - приступила к работам.

«Новый подрядчик уже приступил к работам, увеличил количество рабочих на объекте, ускорил темпы строительства и обязуется завершить работы в срок до 15 октября», - рассказал первый заместитель главы Копейска Николай Сазонов.

Как уточнил замдиректора «Камелот» Сергей Харитонов, в настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству внутренних несущих стен второго этажа, параллельно строим третий этаж. На данный момент на объекте трудятся 34 человека.

Завезены трубы для систем отопления и водоснабжения и на этой неделе строители займутся инженерными коммуникациями. «Грубых нарушений, кроме отставания от установленных сроков, после предыдущего подрядчика не выявлено», - отметил Харитонов.

Детский сад планируется сдать к ноябрю 2022 года.