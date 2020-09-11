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Завершен ремонт моста через реку Деулка

Общество
Сегодня, 21:41
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На автомобильной дороге федерального значения Р-354 Екатеринбург - Шадринск – Курган завершен ремонт моста. Автомобилисты будут довольны.

Как сообщили в пресс-службе «Управления автомобильных дорог «Южный Урал», в ходе работ мостовики установили новые железобетонные балки, отремонтировали пролетное строение и сопряжения моста с насыпями подходов, укрепили конусы у опор матрацно-тюфячными габионными конструкциями. При укладке дорожной одежды использовали двухслойное покрытие, где нижний слой – литая горячая асфальтобетонная смесь, а верхний – высокопрочный щебечно-мастичный асфальтобетон. Для обеспечения «плавности» проезда смонтировали деформационные швы.

Также специалисты обустроили водоотвод, лестничные сходы, провели ремонтные работы на подходах к мосту. Для повышения безопасности дорожного движения установили оцинкованное барьерное и перильное ограждения, нанесли разметку термопластиком, установили новые дорожные знаки.

Фото: пресс-служба Упрдор "Южный Урал" 

 

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