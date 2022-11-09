Здоровое будущее: выездной прием врачей прошел в Челябинской области

Специалисты Детской городской клинической поликлиники Челябинска организовали осмотр многодетных семей мультибригадой специалистов. Выездные рейды проходят в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия»

Бригада в составе терапевта, детского ортопеда и аллерголога уже не первый раз выезжает в санаторий «Кисегач», где проходят оздоровление дети из многодетных семей, дети работников образования, здравоохранения и тех, кто потерял члена семьи в спецоперации.

Главный врач Детской городской клинической поликлиники №8, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий отмечает, что в этом социальном проекте есть сочетание милосердия, благотворительности и государственной политики.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и партия уделяют максимальное внимание многодетным семьям. По инициативе федерации профсоюзов Челябинской области глава региона выделил 10 миллионов рублей на оздоровление многодетных семей. Это уникальный проект, сейчас много говорят о социальной защите, это как раз социальная защита в действии. Бесплатные путёвки в санаторий «Кисегач» включают в себя проживание, питание и лечение, развлечения и экскурсии для детей. В рамках работы партийного проекта «Здоровое будущее» Детская поликлиника организовала осмотр детей мультибригадой специалистов, мы рады быть частью этой большой значимой работы. Многодетные семьи требуют особого внимания, потому что это единственные семьи, которые создают реальный прирост населения в нашем государстве», - рассказал Антон Рыжий.

Врач-педиатр Татьяна Батина отмечает, что на сегодняшнем приеме были детки с нарушением опорно-двигательного аппарата и частно болеющие дети с гипертрофией небных миндалин, а детский ортопед Альберт Гладских обозначает общую тенденцию – дети сегодня ведут малоподвижный образ жизни.

«Основная проблема у деток - гиподинамия, малая двигательная активность. Отсюда все проблемы с костно-мышечной системой. В кружки, секции ходят два раза в неделю, получают пульсовую нагрузку, которая распределена неравномерно. Отмечу, что малоподвижный образ жизни сегодня ведут как в городе, так уже и на селе. Универсальная рекомендация такая – следить за детками, как сидят, стоят, это воспитание прежде всего. Нужно делать домашние дела, мыть посуду, пол, элементарные вещи, и я двумя руками «за» любые спортивные секции, но не профессиональный спорт. Во всем должна быть золотая середина, без нее будет из крайности в крайность. Не занимаются – гиподинамия, профессиональные тренировки по три часа семь дней в неделю – это тоже не здоровье, поэтому во всем должен быть баланс», - поделился итогами осмотра Альберт Гладских.

Алсу с сыновьями Альданом, Амером и Ромазаном приехала из Аши по профсоюзной путевке, вместе проходят осмотр у специалистов и внимательно слушают все рекомендации и назначения.