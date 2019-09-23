Здравствуйте, я ваш участковый!
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В Челябинской области участковые уполномоченные пройдут по квартирам южноуральцев. Они встретятся с жителями, чтобы наладить взаимодействие с населением и оценить оперативную обстановку.

23 сентября во всех городах Челябинской области стартует профилактическая акция «Ваш участковый». Она будет проводиться в течение месяца.

«Участковые уполномоченные полиции посетят квартиры и дома граждан. Основная задача - не только наладить тесное взаимодействие с жителями города и выяснить, какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой территории. Они также раздадут профилактические памятки  по преступлениям, визитки со своими контактами, расклеят на информационных стендах в подъездах домов памятки с адресами и телефонами сотрудников,  в обслуживании которых находятся данные административные участки», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Кроме того, за время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретятся с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел.

Полицейские также напоминают, что если к Вам пришел участковый уполномоченный, то он должен представиться и по требованию предъявить служебное удостоверение. В случае возникновения каких-либо сомнений звоните по телефону 02 и узнавайте сотрудников дежурной части, проходит ли службу в отделе данный полицейский.

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