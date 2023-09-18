Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось

Аукцион на выполнение работ по ликвидации мест аварийно-опасных участков на дорогах Челябинска сегодня, 18 сентября, признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

Увы, но пока желающих избавить город от мест концентрации ДТП не нашлось.

Стоимость размещенного восьмого сентября муниципального контракта составляла 12 141 950,09 рубля. Согласно технической документации, в срок до 30 октября текущего года подрядная организация, которая одержала бы победу в аукционе, должна была бы провести предусмотренные контрактом работы на пяти участках: улице Блюхера – от Кузнецова до Нефтебазовой, на пересечениях проспекта Ленина с улицами Цвиллинга, Кирова, Свободы и 40 лет Октября.