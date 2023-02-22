22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
22.02.2023
В Еманжелике полицейские спасли мальчика
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
11.02.2023
Горнолыжные «экспрессы» в Челябинской области будут курсировать ежедневно
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
Присоединиться к зарядке на стадионе «Локомотив» могут все желающие
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023