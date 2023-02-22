Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте

В канун празднования Дня защитников Отечества, 22 феврале, в Челябинске на стадионе «Локомотив» состоялись финалы турниров хоккею в валенках и по лапте среди железнодорожников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в спортивном марафоне по хоккею в валенках приняли участие 24 команды Южно-Уральской железной дороги. Эта азартная, интересная игра, не только вернула традиции прошлого, но и повысила спортивный, командный и корпоративный дух железнодорожников.

Ледовые баталии объединили более 180 железнодорожников. А поддержать команды пришли более тысячи зрителей.

«Я первый раз держала клюшку в руках. Было очень необычно, тяжело местами, соперники очень хорошие попались. Надеюсь, будем продолжать и в следующем году. Игра очень сплачивает коллектив. И для здоровья полезно!», - рассказала ведущий инженер Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Анастасия Жеребцова.

Также в этот день прошел финал соревнований по лапте. Народная игра никого не оставила равнодушным. Кроме того, все желающие смогли попытать свои силы в традиционных русских забавах, а также поучаствовать в дефиле в валенках.

«От меня особое уважение тем людям, которые сегодня первый раз пришли, взяли клюшку, поиграли в лапту. Это те люди, которые переломили себя, которые почувствовав единый командный дух, получили удовольствие. Поэтому все мы сегодня молодцы, с наступающим всех праздником», - отметил начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов.

Турнир в валенках станет ежегодным мероприятием. Железнодорожники уверены, такие соревнования сближают коллектив и заряжают на плодотворную работу.