Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату

В государственном комитете ЗАГС по Челябинской области сообщили зеркальную дату нового года - 23.02.2023, предложив женихам и невестам позаботиться о брони.

В Челябинске 23.02.2023 зарегистрировать брак можно будет в Курчатовском отделе управления ЗАГС, а в Магнитогорске в отделе ЗАГС администрации Орджоникидзевского района.

Подать заявление можно дистанционно через Единый портал государственных услуг или лично в ЗАГСе.