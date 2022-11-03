Женский форум URAL IRON LACE в Челябинске

17-18 ноября в отеле Radisson Blue пройдет Женский форум «Стальное кружево Урала» - URAL IRON LACE 2022.

Главная тема форума – роль женщины в формировании стабильного будущего. Форум URAL IRON LACE призван ответить на центральные вызовы времени, найти новых лидеров, дать уникальные знания.

Спикерами на мероприятие станут представители сфер бизнеса, культуры, образования из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Среди специальных гостей:

Юлия Барановская (ведущая популярных проектов «Перезагрузка» и «Мужское/Женское, телеканалов «ТНТ» и «Россия-1, в своих программах считается образцом женской мудрости и обаяния для многих телезрительниц);

Мария Третьякова (психолог, преподаватель школы леди в реалити-шоу «Пацанки»);

Маргарита Грачёва (писатель, автор книги «Счастлива без рук», ведущая, мама-трансформер);

Михаил Дементьев (психолог, эксперт по невербальным коммуникациям);

Евгения Беспалая (обладатель 12 престижных event- премий — Wedding Awards и «Событие года», режиссер масштабных мероприятий и частных событий для семей российских бизнесменов);

Светлана Егунян (специалист по современному этикету и деловому протоколу, тренер по невербальной коммуникации и кинетическому имиджу);

Александра Синяк (основатель кафе для пенсионеров, оказавшихся в зоне риска «Добродомик») и многие другие.

Также в рамках форума пройдет церемония награждения женщин, внесших значительных вклад в развитие нашего региона.

Форум проходит при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области. Организаторы мероприятия Министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий».

Генеральный информационный партнер мероприятия медиа-холдинг «Первый областной»

Для участия в форуме пройдите регистрацию с 9 ноября на сайте стальноекружево.рф.

Для справки:

Впервые форум «Стальное кружево Урала» - URAL IRON LACE прошел в 2020 году. Специальным гостем стала бизнес-тренер, лайф коуч, писатель Ирина Хакамада