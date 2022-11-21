Женский форум "Стальное кружево Урала": новые формы солидарности и мобилизации ресурсов

Завершился форум «Стальное кружево Урала»: два насыщенных дня, почетные гости, выступление крутых спикеров, ответы на центральные вызовы времени, новые знания, общение, обмен опытом. В этом году мероприятие собрало более 1000 участников как в оффлайне, так и на онлайн-трансляции.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Министерство культуры Челябинской области при поддержке правительства региона и лично Губернатора Алексея Текслера. Давайте вспомним основные моменты и тезисы, узнаем впечатления гостей.

Главная тема форума – «Женщины в современном мире: новые формы солидарности и ресурсы мобилизации», которая красной нитью проходила через все выступления спикеров. В первый день, на открытии, в своем видеообращении Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что благодаря идеям и инициативам прекрасной половины человечества совершаются добрые дела. И в столь непростое время, когда Россия столкнулась с новыми вызовами времени, женщины оказывают помощь добровольцам: осуществляют пошив одежды, собирают гуманитарную помощь, поддерживают словом и делом. В конце обращения Алексей Леонидович пожелал женщинам душевной гармонии, личного и семейного счастья.

Не переоцениваем ли мы роль женщины?

Модератором Пленарной сессии на тему «Женщины в современном мире: новые формы солидарности и ресурсы мобилизации» выступила Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она отметила, что в этом году женщины собираются второй раз. Мероприятие объединило представителей органов власти, министерств, заместителей глав по социальным вопросам, а также бизнеса и некоммерческого сектора. Это свидетельствует о том, что женщины могут занимать любые руководящие должности, благодаря своему профессионализму и лидерским качествам. В связи с чем Ирина Альфредовна задала вопрос секретарю Челябинской Епархии, протоиерею Отцу Игорю Шестакову – не переоцениваем ли мы роль женщины? На что он однозначно ответил, что роль женщины чрезвычайно велика. Женщины издревле были хранительницами домашнего благочестия, веры, передавали семейные традиции, за что церковь им очень благодарна. В сегодняшних реалиях Отец Игорь считает, что женщины Урала – это крепкий тыл. Недавно он познакомился с проектом «Шьем для наших» и оценил эту инициатив, сказав, что поступок этих женщин говорит о нравственности их выбора.

Представляя первую леди региона, Ирина Альфредовна отметила, что с приходом Ирины Текслер общественная и культурная жизнь на Южном Урале наполнилась, она является двигателем культурных и социальных проектов Челябинской области. В свою очередь общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» призналась, что статус первой леди позволяет ей решать многие социальные вопросы, а также поддерживать инициативы и проекты южноуральцев. Ирина Николаевна отметила, что реалии времени таковы, что нервы женщин оголены, как провода, но, несмотря на это, они объединяются, взаимодействуют, помогают, мобилизуются до последней клеточки, кончиков пальцев. Она выразила огромную благодарность и восхищение женщинам, не оставшимся в стороне.

Ярким примером такого неравнодушного отношения стала Надежда Солдатенкова, медсестра Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, мать троих детей, руководитель общественного движения ZOV Челябинск. Ее брат военнослужащий, выполняет свою работу в зоне военной операции. Когда его отправили на Донбасс, сестра не стала сидеть сложа руки, а начала ему и его сослуживцам отправлять посылки с необходимыми вещами и продуктами. Сначала она тратила на посылки военнослужащим половину своей зарплаты, но их количества было недостаточно. Затем Надежда попросила помощи у коллег. Через какое-то время она начала ходить по различным организациям и развешивать листовки с просьбой о помощи. Когда пришло осознание, что времени на всё не хватает, женщина решила создать Телеграм-канал «ZOV Челябинск Chat».

– Неделю я была там одна, – вспоминает Надежда, но затем я решилась позвать туда близких и друзей. А те, в свою очередь, своих друзей и так далее.

«30 историй – 30 женщин»: услышать, но не проживать их историю

Очень многим участникам форума откликнулось выступление специального гостя мероприятия – теле- и радиоведущей, спикера, автора книг Юлии Барановской, которая подробно рассказала о своем проекте «30 историй – 30 женщин»:

– Это картина обстрелов, показанная через судьбу человека, честная, искренняя, – рассказала о проекте Юлия.

Она призналась, что после первых съемок ей понадобилось достаточно времени для восстановления, что не все ее знакомые смогли посмотреть 30 историй, и что было очень страшно, когда рядом с их гостиницей взорвался снаряд. Также Барановская добавила, что во время съемок у нее произошел разрыв шаблона, так как люди не озлобились, они научили её любить и прощать, а также переосмыслить свою жизнь, расставить по-другому приоритеты. Яркой иллюстрацией рассказанных ей историй стал видеоролик проекта, который заставил плакать почти весь зал. Юлия Барановская убеждена, что, несмотря на все эмоции, истории стоит посмотреть, чтобы увидеть жизнь там, без прикрас.

– Самое главное – это услышать этих женщин, но не проживать их историю, – дает совет телеведущая.

В конце выступления журналист подчеркнула, что женщина – источник любви и жизни. И надо научиться себя любить, хвалить и ценить.

Ксения Орлова, 28 лет:

– Очень эмоциональными были выступления спикеров на открытии, а проект Юлии Барановской вообще никого не оставил равнодушным. Ее истории про женщин Донбасса вызывают слезы на глазах и до сих пор, когда вспоминаешь, мурашки по коже. Она и ее команда делают большое дело. И вообще всем, кто помогает, огромное спасибо. Мы сейчас в своем учреждении проводим акцию «Тепло», собираем теплые вязаные носочки и костюмы для мобилизованных и жителей Донбасса. То, что такие мероприятия происходят, мотивируют женщин на какие-то подвиги, оставаться сильными. Я часто пользуюсь такси, и заметила, что в последнее время за рулем встречаются водители-женщины. Юлия Барановская приводила пример, как жены заменили погибших мужей, которые развозили продовольствие мирному населению. То есть женщины замещают мужчин в их профессиях, держатся, содержат семьи. Когда мужчины идут выполнять свой долг, они знают, что дома остался надежный тыл, женщины никогда не дадут в обиду своих детей, до последнего будут поддерживать своих мужчин, женщина – это тепло очага.

Ольга Константиновна Никонова, 64 года, жительница Верхнеуральска, пенсионер

– Ни одно из выступлений на открытии форума не могло оставить равнодушным, особенно стихотворение Николая Некрасова «Внимая ужасам войны», которое прочла Ирина Гехт. Было видно, как женщины сдерживают эмоции, лезут в сумочки за платочками. Также для меня было полезным выступление Ирины Текслер, где она подробно рассказала о направлениях Фонда 2020. Позже хочу подробнее ознакомиться, возможно, что-то для себя возьмем, примем участие.

Елена Вячеславовна Змиенко, 60+ лет, директор издательства:

– Приятно видеть большое количество женщин, неравнодушных к происходящему вокруг. Как сказал Отец Игорь, женщина не только родила, но и первая возвестила о том, что Господь воскрес. Многие тяготы легли на женские плечи, но жизнь продолжается, рождаются дети, появляются различные инициативы, делается что-то новое. Без нашей поддержки здесь, в мирной жизни, ничего невозможно. Лично для меня очень полезны выступления спикеров, которые делятся своими знаниями.

У некоммерческого сектора в России – женское лицо

Дискуссионные площадки первого дня были посвящены роли женщины в различных направлениях – власти, экономике, социальной сфере.

На дискуссионной площадке, посвященной женским инициативам, в основном собрались представительницы некоммерческих организаций.

Спикер форума «Стальное кружево Урала», генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров:

– У некоммерческого сектора в России, безусловно, – женское лицо. Это касается и участников конкурсов грантов Губернатора Челябинской области – как активных граждан, так и НКО. Работа с женскими организациями является одной из наших приоритетных задач.

На форуме Михаил Юрьевич также подробно рассказал о грантовой поддержке инициатив женщина на Южном Урале. На секции он выступал с гостьей из Санкт-Петербурга – президентом фонда #Добродомик Александрой Синяк, которая рассказал о деятельности благотворительной организации и опыте получения грантовой поддержки.

В своем выступлении на дискуссионной площадке, посвященной женским инициативам, обсуждалась проблема инициатив муниципальных образований. Исполнительный директор Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова уверена, что активным жителям области не нужно бояться выступать с инициативами, принимать участие в грантах и конкурсах, верить в себя, ведь всему можно научиться. В свою очередь директор «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Вероника Ливончик отметила, что инициатива идет из детства. И Премия для поддержки инициативной молодежи Челябинской области #ДвигайЧЕ, которую проводит Фонд 2020, рассчитана на то, чтобы поощрить тех, кто уже реализовал проект. И если в прошлом году было всего две заявки из муниципалитетов, то в этом году их количество увеличилось в несколько раз.

Женский бизнес – это про любовь

На дискуссионной площадке «Женщина в меняющейся экономике» не было свободных мест. Основные тезисы, которые прозвучали во время выступлений и обсуждений, что женский бизнес в России социальный и женский бизнес – про любовь. Некоторые из спикеров поделились советами: мужчина – стратег, женщина – тактик, в семье важно правильно разделять роли; не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься.

О взлетах и падениях не понаслышке знает Ольга Коршунова, спикер форума, директор компании «Росава», благотворитель. В 2002 году после смерти мужа она стала руководителем компании и смогла вывести ее на высокий уровень, пережив кризисы разных лет, в том числе предприятию удалось выстоять в Covid. Но больше всего на ее производство повлияли санкции, из-за которых пришлось модернизировать оборудование и искать новых поставщиков. На данный момент «Росава» производит сидения для военных машин, а также ортопедические изделия, которые бесплатно поставляются в медучреждения. Не так давно компания бесплатно поставила более 700 медицинских аптечек в гарнизоны.

Ольга Борисовна отметила, что в настоящее время почти 60 % женщин работает в сфере услуг, почти 30 % – в торговле и чуть больше 10 % – в промышленности. Однако на сегодня наметилась тенденция размытия гендерных границ и перспектива увеличения доли женщин на производстве. Она считает, что наступило время, когда производство востребовано как некогда и не нужно бояться его организовывать, поставщики всегда найдутся. Кроме того, нужно поднимать престиж технических профессий среди женщин и начинать эту работу с родителей.

В своем выступлении на площадке, посвященной теме женщины в меняющейся экономике, член общественного совета при Законодательном собрании Челябинской области, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ЧРО «Опора России» Елена Еловик отметила ряд современных тенденций в отрасли: взаимодействие с соседними странами, импортозамещение, цифровая трансформация и развитие клиентского сервиса.

В рамках дискуссии было принято решение о необходимости формирования женского кадрового резерва и изменения условий для работающих пенсионеров, у которых есть желание и силы работать, но они не идут, боясь потерять надбавку.

Проблему прозрачности поставок на маркетплейсах в рамках дискуссии озвучила Татьяна Гришаева (26 лет), основатель агентства, оказывающего услуги финансового учета поставщикам на маркетплейсах:

– Моему бизнесу меньше года, но я уже вижу ряд проблем в сфере, где я работаю. На форум я пришла с целью познакомиться с другими женщинами-предпринимателями, рассказать о своих услугах, найти клиентов, всё-таки женщине с женщиной проще договориться о сотрудничестве.

Работу дискуссионных площадок отметила Диана Малышева, директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»:

– Это время задает очень сложные вопросы, на которые нужно дать ответы. Сегодня максимальное количество умных, глубоких, интересных, образованных женщин с четкой гражданской позицией, с большим жизненных опытом на эти вызовы и на эти вопросы отвечают.

В этом году на URAL IRON LACE одновременно работали 4 дискуссионные площадки и 6 секций. Темы были разными, от женщин во власти, социальной жизни и бизнесе до эмоций, имиджа и стиля. Помимо участия в дискуссиях участницы могли почерпнуть знания на секциях, более 20 спикеров рассказывали о своих проектах и делились опытом.

Вызовы нового времени

Как адаптироваться лидеру и команде на вызовы нового времени в своем выступлении рассказала гостья из Москвы – основатель, креативный директор и режиссер WE Production, создатель и идейный вдохновитель обучающих проектов WE ELEMENTS и POP UPGRADE, режиссер масштабных мероприятий и частных событий для семей российских бизнесменов и звезд, в том числе Ксении Собчак и Андрея Малахова Евгения Беспалова.

Тему развития предпринимательства в контексте целей устойчивого развития и ESG-трансформации раскрыла доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Ирина Довбий.

Экология отношений

Тему экологичных отношений в бизнесе и жизни раскрыла гостья из столицы – соосновательница сети Stylish2010, дипломированный психолог, коуч международного уровня Анастасия Эртуханова. Тему поддержала специалист по антикризисным методам управления, ресторатор, владелица Boris bar, Гринери бар, ресторана Envy, Ресторана живой рыбы и ресторана Локальной кухни (ГЛЦ «Солнечная долина») Татьяна Мизюрина. Она поделилась опытом, как лучше выстраивать отношения с сотрудниками и партнерами.

Раскрыл секреты невербальной коммуникации специалист из Москвы Михаил Дементьев – эксперт по невербальным коммуникациям, профайлер (специалист по определению лжи), автор методики «Кинетический интеллект», специалист по ведению переговоров с высокой ценой принятия решения на секции «Экология невербальных коммуникаций в семье и личной жизни».

Тему экологии в контексте женских эмоций раскрыла психолог, телеведущая, автор канала о психологии Оксана Козырева. Она дала инструменты, которые помогают женщине совладать со своими эмоциями: справляться с гневом, злостью, тревогой, обидой, не разрушая себя и окружающих.

На стиле

Какая женщина не любит примерять различные образы, а деловая леди просто обязана быть стильной. Задала тон модной теме телеведущая, актриса, автор книг и литературно-просветительских проектов, наставник проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница», мастер института тележурналистики и рекламы МФЮА Мария Третьякова. Она рассказала об образе и стиле современной женщины, раскрыв секреты, чем настоящая леди отличается от пацанки.

Продолжила погружение в тему женского образа специалист по современному этикету и деловому протоколу, тренер по невербальной коммуникации и кинетическому имиджу, спикер всероссийских форумов, ведущая этикет-игр Светлана Егунян, которая провела аудитут имиджа участниц.

Еще одна гостья из Москвы Елена Ермаковишна – искусствовед, продюсер культурных событий, организатор LongFashionWeekend, дизайнер бренда одежды Ermakovishna рассказала об истории моды региона.

Яркими идеями на пути к экологической осознанности в моде поделилась журналист, стилист, бьюти-блогер, автор программы «Beauty Time» на 31 канале Александра Слезко.

Эволюция сознания при помощи искусства

Конечно же, организаторы не могли не включить секции, посвященные искусству. В рамках форума прошла иммерсивная лекция с владельцем и режиссером TOBELOVE weddings & events, основателем и наставником BELOV school Александром Беловым на тему «Я – проект. Как открыть в себе потенциал собственной реальности». Александр является новатором в области режиссерских мероприятий, совмещающих в себе элементы ивента, искусства, культуры, психологии и образования. Иммерссивная лекции – новый современный формат, который позволяет лучше рассмотреть тему благодаря эффекту погружения в искусственную среду.

Популяризатор искусства, организатор творческих встреч в Москве и Челябинске Мария Григорьева погрузила участников в тему «Взгляд в будущее. Эволюция сознания с помощью искусства».

Игры, в которые играют люди

Темы секций были на любой вкус, и даже запах. Гостья из Москвы Светлана Комиссарова – журналист, парфюмерный лектор, постоянный спикер Youtube-канала Духи.рф, автор telegram-канала «ПАРФЮМИР» погрузила участниц в мир парфюма. Тема секции звучала как мужские и женские парфюмные игры.

Никого не оставила равнодушной встреча с писателем, телеведущей Маргаритой Грачевой – жертвой домашнего насилия, которая называет себя мамой-трансформером. Она поделилась своей историей, подняв важную социальную тему, о которой многим женщинам стыдно говорить, и рассказала о своей нынешней жизни с протезом. Маргарита – яркий пример сильной женщины, которая показывает, что наличие протеза не влияет на самореализацию.

В заключение форума гостей ждал приятный творческий вечер «Светлая лирика» с российской поэтессой Ириной Астаховой (Ах Астахова).

Оксана Кирюшина, 37 лет, член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей»:

– Мероприятие действительно создано женщинами для женщин. Каждый спикер и каждая площадка продуманы тщательно и с заботой о нас – участниках, это чувствуется. В URAL IRON LACE есть и практическая польза, которая обычно бывает на подобных мероприятиях, и эмоциональный компонент: форум настолько пропитан любовью и творчеством – его первые минуты начались с песни и последние минуты завершились поэзией от удивительной поэтессы.