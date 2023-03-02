02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
02.03.2023
Врачи Клиники ЮУГМУ спасли пенсионерку из Златоуста с редкой опухолью
02.03.2023
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
02.03.2023
Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
02.03.2023
Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца
02.03.2023
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023