«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»

«Женское движение Единой России» в Челябинской области запускает новый проект – «Девочки в лидеры».

Со следующей недели в регионе будут проходить встречи старшеклассниц и первокурсниц вузов с женщинами-депутатами и предпринимателями, что, по задумке организаторов инициативы, будет мотивировать юных жительниц Южного Урала к активной общественной деятельности.

О деятельности «Женского движение Единой России» в Челябинской области рассказала его координатор Ирина Гехт.

По ее словам, женское движение создавалось как поддержка инициатив в контексте специальной военной операции, но уже спустя несколько месяцев вышло за рамки этого контекста, начиная наращивать свои специфические проекты, характерные для каждой территории Южного Урала.

Ирина Гехт отметила, что вчера, первого марта, был дан старт работе женских клубов на базе центров занятости населения, первый из них открылся в Ленинском районе Челябинска.

Также Ирина Гехт рассказала о таких актуальных в современных реалиях направлениях работы партпроекта, как участие в инициативном бюджетировании, интегрирование в цифровую экономику, высокотехнологичные производства, расширение участия женщин-предпринимателей в экспортной деятельности.