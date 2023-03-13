Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы

Осужденный за содействие террористической деятельности житель Ижевска Михаил Миряев, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Челябинской области, раскаялся и рассказал о вербовке в ряды террористов и экстремистов.

Михаил Миряев - судим неоднократно. Первый раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второй – за содействие террористической деятельности (приговорен к девяти годам лишения свободы). Находясь в местах лишения свободы, мужчина попытался склонить такого же, как и он сам осужденного, к участию в одной из самых крупных международных террористических организаций. В ход шли беседы, уговоры, всевозможные психологические уловки - все меры воздействия на людей. Цель одна –подчинить разум человека, завербовать и превратить простого человека в слепое орудие террористов.

«Пришлось заниматься по требованию других людей, вербовать», - говорит Михаил Миряев.

После освобождения из колонии, проникнувшийся ложными убеждениями Михаила другой осужденный, должен был отправиться на территорию Турецкой Республики для участия в террористической деятельности. Но благодаря профессионализму, бдительности и слаженным действиям сотрудников оперативных служб этим опасным преступным планам не суждено было осуществиться.

Михаил Миряев сейчас все осознал и раскаялся.

«Не стоит заниматься такой деятельностью, да еще и вовлекать других людей. Последствия очень суровые и сроки за это суровые», - говорит Михаил Миряев.

В местах лишения свободы мужчина получает новую профессию, а после выхода на свободу, намерен начать новую, нормальную жизнь.