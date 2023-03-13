13.03.2023
В библиотеке юных челябинцев учат делать куклы-обереги «Мартинички»
13.03.2023
Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы
13.03.2023
«Уралкуз» сообщает о назначении нового управляющего директора
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
13.03.2023
Аферисты заказали пенсионеру из Аши такси до Уфы, чтобы он перевел им деньги
13.03.2023
Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс
Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023