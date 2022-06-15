Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти», которая пройдет по всей стране с 15-го по 22-е июня.

Общенациональная акция «Свеча памяти» проходит 22-го июня, в День памяти и скорби, каждый год – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции можно присоединится онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.

День памяти и скорби – это день, когда (81 год назад) жизнь почти двухсот миллионов человек разделилась на «до и после». В то летнее воскресенье по всем городам Советского Союза разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали все, чтобы принести своей стране Великую Победу.

Как отмечают в пресс-службе благотворительного фонда «Память поколений, пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы.

«И 22 июня мы хотим не только почтить каждого участника Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам, которые до сих пор среди нас. Любой желающий с 15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою виртуальную свечу. Благотворительный фонд «Память поколений», организатор акции, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны один рубль за каждую зажженную свечу. Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли», - отмечают организаторы.

Зоя Павловна Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны, чью видеоисторию можно увидеть на сайте проекта, поделилась своими воспоминаниями о первом дне войны: «Мы спокойно спали – и вдруг сильный гром, грохот. Утро уже, часов пять, а все темно как будто небо с землей перемешалось. И мама говорит: «Гроза. Надо радио выключить», а папа сказал: «Нет, это не гроза. Это война».

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений», – с 21-го апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медицинскую помощь ветеранам.

Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений», отметила, что участие в онлайн-акции «Свеча памяти» – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения.

«Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу», - подчеркнула Екатерина Круглова.