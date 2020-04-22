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Жителей Челябинской области приглашают к участию в проекте «Письмо деду»

Общество
Сегодня, 10:37

Жителей Челябинской области приглашают к участию в стартовавшем на Урале патриотическом проекте "Письмо деду".

Всем желающим предлагают написать письмо своему родственнику, кто воевал на фронте или трудился в тылу, восстанавливал из руин города и села.

Как отмечают в пресс-службе Молодежного ресурсного центра, в послании предку можно рассказать, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение, или просто выразить благодарность за жизнь и мирное небо над головой.

Самые трогательные и интересные истории, рассказанные в письмах, станут частью документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы.

Послания принимаются до 17 мая включительно по ссылке: урфодома.рф/9may. В них помимо текста необходимо оставить электронную почту и телефон, ФИО автора и адресата (дедушки или бабушки), а также указать регион проживания.

Организаторами акции выступает аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мёд».

 

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