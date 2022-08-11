Жители Чебаркульского района просят губернатора прислать в их мэрию проверяющих

Жители с. Боровое Чебаркульского района просят губернатора Челябинской области обратить внимание на их поселение – по дорогам даже танки не проедут, нечистоты бегут прямо в озеро, а потом все это заливает огороды. Селяне просят главу региона прислать к ним в администрацию ревизоров.

«Здравствуйте, Алексей Леонидович! Прошу вас оказать ваше влияние и авторитет на ситуацию в с. Боровое Чебаркульского района. Здесь все центральные улицы, как после артиллерийских учений на поле боя. Мне кажется, здесь даже танки и БМП проехать не смогут», - обратилась в Алексею Текслеру Tanya Sorokina в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам Татьяны, у них в селе большая проблема и с канализацией в трех двухэтажных домах. «Здесь все нечистоты бегут речкой прямо в озеро Чебаркуль, и это длится годами, десятилетиями. Разовая откачка машиной из колодца приостанавливает речку на некоторое время, а потом все идёт заново. Зимой там эта ледяная река заливает все огороды, распространяя соответствующие запахи», - рассказывает жительница.

По ее словам, администрация района не желает знать об этих проблемах. «Скажите, вам нужны такие главы района, которые скорее всего смотрят в свой карман, - спрашивает у Алексея Текслера жительница района и обращается с просьбой. - Можно ли дать указание ФСБ и другим органам проверить деятельность этой администрации? Если можно, то хотелось бы узнать о вашей помощи в СМИ».

В администрации Чебаркульского района заверяют, что дороги в деревне Боровое ремонтируют. «В 2019 году выполнен ремонт дороги по ул. Цветочной, в 2016 году сделан пешеходный переход с асфальтированием участка дороги и обустройством тротуара около Боровской школы. В 2022 году отремонтировано дорожное полотно на ул. Рябиновый бульвар. Сделаны проекты и заявлены в программу ремонтов на 2023 год ул. Южная Набережная и Лесная. Это только капитальные ремонты», - отрапортовали в мэрии.

А вот решать проблему водоотведения из многоэтажных домов, по мнению чиновников, должны не они, а жители.

«Регулярная откачка из выгребной ямы – это забота жителей домов, - подчеркнули в мэрии и напомнили селянам алгоритм действий. - Алгоритм очень простой: собрали деньги с собственников квартир (управляющей компании там сегодня нет) и заказали машину. Согласитесь, если коммунальные услуги оказывают, за них необходимо платить».

Чиновники также посоветовали жителям деревни обращаться по всем вопросам жизнеобеспечения не к губернатору, а в администрацию сельского поселения по тел. 8(351-68) 48-2-53, 48-2-90. Зачем беспокоить высокое начальство?