Жители Челябинска десять лет защищают двор с объектами культурного наследия от застройки

Жители трех домов на Орджоникидзе и Цвиллинга десять лет противостоят застройщикам, пытаясь добиться отмены постановления городского администрации, разрешившей возведение элитной высотки на месте дворика возле сталинской пятиэтажки и корпусов института культуры.

Как сообщает «КП-Челябинск», в этом же дворе расположены объекты культурного наследия: дом по улице Цвиллинга, 51-А (трехэтажное здание Челябтургида и офис трех омбудсменов) и здание бывшей школы с мемориальной табличкой, что здесь учился Герой Советского Союза, военный летчик Ибрагим Газизуллин (сейчас это корпус № 2 института культуры).

Люди куда только ни обращались. В конце этого года они получили два противоположных друг другу ответа из администрации Челябинска (с разницей в месяц).

Наталья Котова, тогда еще временно исполняющая полномочия главы города, ответила следующее: «Строительство жилой вставки между домами №34 и №36 по улице Орджоникидзе по имеющейся информации от застройщика ООО СК «Магистр» не планируется».

Заместитель же главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Шамне заявил, что «основания для отмены постановления администрации № 221-п отсутствуют. Варианты решения вопроса по участку с данным кадастровым номером прорабатываются».