Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»

В преддверии Дня Победы, седьмого мая, в Челябинск прибудет «Поезд Победы», который поведет паровоз на паровой тяге П-36.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, на станции Челябинск ретро-поезд ожидают в 13 часов. В составе поезда будут «теплушки» с артистами в форме военных лет и платформа с военной техникой.

По прибытии на площадке у музея железнодорожной техники будет организовано выступление творческих коллективов.

Кроме того, с девяти до 17 часов на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники. Жители и гости Челябинска смогут сделать фотографии на память со знаменитой установкой «Катюша», «ЗиС», мотоциклами, минометами и пулемётами.

Южноуральцы смогут посмотреть интерактивные экспозиции, представляющие военный госпиталь, штаб и минометный окоп.

Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в 1940-е годы.

Напомним, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организовала торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге.

Четвертого мая ретропоезд встречали жители Магнитогорска. Он прибыл на перрон, ведомый паровозом серии ЛВ. Зрители смогли почувствовать атмосферу победного мая 1945-го - артисты представили им инсценировку прибытия эшелона с фронтовиками. В театрализованном представлении прозвучали песни и стихи о войне.

«Поезд Победы» также побывал на станциях Карталы и Орск.

Фото: ЮУЖД